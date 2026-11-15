Al-Sa'di - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 128

Всевышний напомнил Своим рабам о милости, которую Он оказал им, отправив к ним необразованного Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вышедшего из их среды. Они были прекрасно осведомлены о его качествах и могли обучаться от него. У них не было оснований отказываться от повиновения ему, тем более что он относился к ним с искренней добротой и стремился оказать им любую поддержку. Если они испытывали трудности, то это доставляло ему беспокойство. Он желал им только добра, делал все возможное для того, чтобы помочь им обрести добро, и стремился наставить их на прямой путь. Он не хотел, чтобы их коснулось зло, и делал все возможное, чтобы они научились избегать его. А к правоверным мусульманам он был добрее и снисходительнее, чем их собственные родители. И поэтому обязанности мусульман перед Пророком Мухаммадом превосходят их обязанности перед всеми остальными людьми. Все люди обязаны уверовать в него, почитать его и любить его.