Tafseer Jalalayn - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 117

﴿لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ﴾ أَيْ أَدَامَ تَوْبَته ﴿عَلَى ٱلنَّبِیِّ وَٱلۡمُهَـٰجِرِینَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِینَ ٱتَّبَعُوهُ فِی سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةِ﴾ أَيْ وَقْتهَا وَهِيَ حَالهمْ فِي غَزْوَة تَبُوك كَانَ الرَّجُلَانِ يَقْتَسِمَانِ تَمْرَة وَالْعَشَرَة يَعْتَقِبُونَ الْبَعِير الْوَاحِد وَاشْتَدَّ الْحَرّ حَتَّى شَرِبُوا الْفَرْث ﴿مِنۢ بَعۡدِ مَا كَادَ تَزِيغُ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاء تَمِيل ﴿قُلُوبُ فَرِیقࣲ مِّنۡهُمۡ﴾ عَنْ اتِّبَاعه إلَى التَّخَلُّف لِمَا هُمْ فِيهِ مِنْ الشِّدَّة ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَیۡهِمۡۚ﴾ بالثبات ﴿إِنَّهُۥ بِهِمۡ رَءُوفࣱ رَّحِیمࣱ ١١٧﴾