Al-Sa'di - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 113

Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, которые отказались уверовать в Аллаха и поклонялись вымышленным божествам, даже если они являются их близкими родственниками. Молитвы о прощении для них являются неправильными и бесполезными, и поэтому Пророк и правоверные не должны поступать таким образом. Если человек умер многобожником или если людям стало известно о том, что он умрет многобожником, то он непременно будет подвергнут заслуженному наказанию и будет вечно страдать в Преисподней. Такому человеку не принесут пользы ни заступничество ходатайствующих, ни молитвы просящих для него прощения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и правоверные должны радоваться и гневаться вместе со своим Господом. Они должны любить тех, кого Он любит, и враждовать с теми, с кем Он враждует. И это несовместимо с молитвами о прощении для грешников после того, как им стало ясно, что они непременно окажутся среди обитателей Адского Пламени.