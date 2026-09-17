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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Qasas Ayah 84
Al-Qasas
84
28:84
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيية فلا يجزى الذين عملوا السييات الا ما كانوا يعملون ٨٤
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٨٤
مَن
ﳇ
جَآءَ
ﳈ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﳉ
فَلَهُۥ
ﳊ
خَيۡرٞ
ﳋ
مِّنۡهَاۖ
ﳌﳍ
وَمَن
ﳎ
جَآءَ
ﳏ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﳐ
فَلَا
ﳑ
يُجۡزَى
ﳒ
ٱلَّذِينَ
ﳓ
عَمِلُواْ
ﳔ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ
ﳕ
إِلَّا
ﳖ
مَا
ﳗ
كَانُواْ
ﳘ
يَعۡمَلُونَ
ﳙ
٨٤
ﳚ
Quiconque viendra avec le bien, aura meilleur que cela encore ; et quiconque viendra avec le mal, (qu’il sache que) ceux qui commettront des méfaits ne seront rétribués que selon ce qu’ils ont commis.
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