Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Qasas Ayah 82
Al-Qasas
82
28:82
واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون ٨٢
وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا۟ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٢
وَأَصۡبَحَ
ﲚ
ٱلَّذِينَ
ﲛ
تَمَنَّوۡاْ
ﲜ
مَكَانَهُۥ
ﲝ
بِٱلۡأَمۡسِ
ﲞ
يَقُولُونَ
ﲟ
وَيۡكَأَنَّ
ﲠ
ٱللَّهَ
ﲡ
يَبۡسُطُ
ﲢ
ٱلرِّزۡقَ
ﲣ
لِمَن
ﲤ
يَشَآءُ
ﲥ
مِنۡ
ﲦ
عِبَادِهِۦ
ﲧ
وَيَقۡدِرُۖ
ﲨﲩ
لَوۡلَآ
ﲪ
أَن
ﲫ
مَّنَّ
ﲬ
ٱللَّهُ
ﲭ
عَلَيۡنَا
ﲮ
لَخَسَفَ
ﲯ
بِنَاۖ
ﲰﲱ
وَيۡكَأَنَّهُۥ
ﲲ
لَا
ﲳ
يُفۡلِحُ
ﲴ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﲵ
٨٢
ﲶ
Et ceux qui, la veille, souhaitaient d’être à sa place, se mirent à dire : "Ah ! Il est vrai qu’Allah augmente la part de qui Il veut, parmi Ses serviteurs, ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, Il nous aurait certainement fait engloutir. Ah ! Il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.