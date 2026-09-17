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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Qasas Ayah 79
Al-Qasas
79
28:79
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم ٧٩
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍۢ ٧٩
فَخَرَجَ
ﱠ
عَلَىٰ
ﱡ
قَوۡمِهِۦ
ﱢ
فِي
ﱣ
زِينَتِهِۦۖ
ﱤﱥ
قَالَ
ﱦ
ٱلَّذِينَ
ﱧ
يُرِيدُونَ
ﱨ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﱩ
ٱلدُّنۡيَا
ﱪ
يَٰلَيۡتَ
ﱫ
لَنَا
ﱬ
مِثۡلَ
ﱭ
مَآ
ﱮ
أُوتِيَ
ﱯ
قَٰرُونُ
ﱰ
إِنَّهُۥ
ﱱ
لَذُو
ﱲ
حَظٍّ
ﱳ
عَظِيمٖ
ﱴ
٧٩
ﱵ
Il sortit donc à son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent : "Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Coré. Il a été doté, certes, d’une immense fortune."
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