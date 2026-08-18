Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:6
Al-Qasas
6
28:6
ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ٦
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ ٦
وَنُمَكِّنَ
لَهُمۡ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَنُرِيَ
فِرۡعَوۡنَ
وَهَٰمَٰنَ
وَجُنُودَهُمَا
مِنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
يَحۡذَرُونَ
٦
Et Nous voulions aussi les établir puissamment sur Terre, et faire voir à Pharaon, à Hâmân, et à leurs soldats, ce qu'ils redoutaient.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
] وه لهسهر زهویشدا تهمكین و جێگیریان بكهین و دهسهڵاتیان پێ بدهین [
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (٦)
] وه نیشانی فیرعهون و هامان (كه وهزیری بوو) وه سهربازهكانی بدهین كه ئهم خهڵكه لاوازهى كه ئهوان حهزهریان لێ ئهكهن و لێیان دهترسێن لهناوچوونیان لهسهر دهستی ئهمان دهبێت.