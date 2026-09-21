Идолы и ложные божества не заслуживают того, чтобы люди обращались к ним за помощью и покровительством, потому что они беспомощны и имеют множество недостатков. Они не способны принести людям пользу или причинить им вред ни при жизни на земле, ни после смерти. Они не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Все мы вернемся к Аллаху. Каждый из нас будет отвечать за свои деяния, и тогда нечестивцы, которые осмелились не веровать в Аллаха и совершать грехи, окажутся ввергнутыми в Геенну, а люди, которые не обладали этими качествами, сумеют спастись от мучительного наказания.