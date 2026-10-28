Всевышний повелел Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, не обращать внимания на поведение многобожников, терпеливо сносить удары судьбы и исправно выполнять Его повеления. А в награду за это Господь обещал ему оберегать его от зла и заботиться о нем. А для того, чтобы Посланник всегда был тверд и терпелив, Аллах велел ему много поклоняться и часто поминать своего Господа. В этом аяте верующим предписано совершать ночной намаз либо пять обязательных намазов вообще, что подтверждается следующими словами Всевышнего: