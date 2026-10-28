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Tafsir Fathul Majid Tafsir : At-Tur Ayah 43
At-Tur
43
52:43
ام لهم الاه غير الله سبحان الله عما يشركون ٤٣
أَمْ لَهُمْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٣
أَمۡ
ﲜ
لَهُمۡ
ﲝ
إِلَٰهٌ
ﲞ
غَيۡرُ
ﲟ
ٱللَّهِۚ
ﲠﲡ
سُبۡحَٰنَ
ﲢ
ٱللَّهِ
ﲣ
عَمَّا
ﲤ
يُشۡرِكُونَ
ﲥ
٤٣
ﲦ
Ou ont-ils une autre divinité à part Allah ? Qu’Allah soit glorifié et purifié de tout ce qu’ils associent !
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