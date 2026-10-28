Что же заставляет неверующих отвергать тебя и возводить на тебя навет? Может быть, к этому их побуждает разум? Но как же безобразен разум, который порождает такие скверные мысли. Лучше быть безумцем, чем обладать разумом, который считает самого здравомыслящего человека одержимым, а самую убедительную истину - ложью. А может быть, их неверие является результатом их несправедливости и беззакония? В действительности, все так и есть. Беззаконие твоих врагов не знает границ, и не следует удивляться словам и поступкам злостных преступников, которые позволяют себе делать все, что им вздумается.