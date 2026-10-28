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Tafsir Fathul Majid Tafsir : At-Tur Ayah 27
At-Tur
27
52:27
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ٢٧
فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٧
فَمَنَّ
ﲰ
ٱللَّهُ
ﲱ
عَلَيۡنَا
ﲲ
وَوَقَىٰنَا
ﲳ
عَذَابَ
ﲴ
ٱلسَّمُومِ
ﲵ
٢٧
ﲶ
Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samûm .
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Tafsir Fathul Majid
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