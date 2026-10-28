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Tafsir Fathul Majid Tafsir : At-Tur Ayah 26
At-Tur
26
52:26
قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين ٢٦
قَالُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٦
قَالُوٓاْ
ﲨ
إِنَّا
ﲩ
كُنَّا
ﲪ
قَبۡلُ
ﲫ
فِيٓ
ﲬ
أَهۡلِنَا
ﲭ
مُشۡفِقِينَ
ﲮ
٢٦
ﲯ
Ils diront : "Nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte [d’Allah] ;
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Tafsir Fathul Majid
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