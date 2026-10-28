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Tafsir Fathul Majid Tafsir : At-Tur Ayah 18
At-Tur
18
52:18
فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ١٨
فَـٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٨
فَٰكِهِينَ
ﱜ
بِمَآ
ﱝ
ءَاتَىٰهُمۡ
ﱞ
رَبُّهُمۡ
ﱟ
وَوَقَىٰهُمۡ
ﱠ
رَبُّهُمۡ
ﱡ
عَذَابَ
ﱢ
ٱلۡجَحِيمِ
ﱣ
١٨
ﱤ
se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné, et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de la Fournaise.
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Tafsir Fathul Majid
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