Всеблагой и Всевышний Творец поведал о том, что Он один заботится о пропитании всех творений. Как сильные, так и беспомощные твари кормятся только благодаря заботе своего Господа. А сколько есть животных, которые лишены не только силы, но и разума! Они не запасаются пропитанием, зато Милостивый Аллах непрестанно одаряет их земным уделом. О люди! Наряду с этим Аллах обеспечивает пропитанием вас самих. Каждый из вас находится на попечении Господа, который сотворил все сущее, управляет судьбами Своих творений и одаряет их всем необходимым. Среди Его прекрасных имен - Слышащий, Знающий. Поэтому ничто не происходит без Его ведома, и ни одна живая тварь не помрет с голоду из-за того, что Он забыл о ее существовании. Этот аят похож на следующее откровение: «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения (утробы матерей или могилы). Все это записано в Ясном Писании» (11:6).