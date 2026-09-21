О Мухаммад! Тебе ниспослано благородное Писание, в котором разъяснены все важнейшие вопросы. Оно учит людей самым благородным качествам, содержит самые совершенные предписания, подтверждает истинность предыдущих Небесных Писаний и содержит правдивые повествования о судьбе предыдущих посланников. И поэтому правоверные, которым еще раньше были дарованы Священные Писания, тотчас узнают его. Они не испытывают ревности и не потакают своим страстям - они веруют в ниспосланный тебе Коран, потому что убеждены в его правдивости и полном соответствии с предыдущими откровениями. Они узнают его, потому что Священный Коран является исполнением пророчеств, содержащихся в предыдущих Писаниях, и потому что они обладают знанием, благодаря которому отличают прекрасное от дурного, а истину - ото лжи. Среди твоих современников тоже есть верующие, которые узнали в Священном Коране истинное Писание. Они отличаются от тех, кто уверовал в него в надежде обрести вознаграждение и спастись от наказания. А что касается людей, которые упрямо отрицают истину, то они отказываются уверовать в Священный Коран. Среди таких людей нет ни одного человека, который желает исповедовать истину. Если человек действительно имеет чистые помыслы и намерения, то он непременно уверует в последнее Небесное Откровение, потому что содержащихся в нем ясных знамений достаточно для каждого благоразумного человека, который готов прислушаться к истине. Одним из доказательств правдивости Священного Корана является то, что его проповедовал правдивый Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Даже его неверующие соплеменники считали его надежным и правдивым человеком. Они знали его с самого рождения и помнили о каждом значительном событии в его жизни. Они знали, что он не умел ни писать, ни читать. Когда же он начал проповедовать Священный Коран, то прожитые им годы стали неопровержимым доказательством его правдивости. У мекканцев не было причин усомниться в том, что это было откровение Великого и Достохвального Аллаха. Именно поэтому далее Всевышний Господь сказал: