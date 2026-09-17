Соплеменники пророка Ибрахима продолжали упрямствовать и отвергать его призыв, и только Лут уверовал в святого пророка. Позднее Всевышний Аллах сделает этого праведника своим посланником и отправит его проповедовать среди своих соплеменников. Пророк Ибрахим сказал: «Я решил покинуть страну, в которой царят зло и беззаконие, и переселиться в благословенную землю Шама. Воистину, Аллах властен над всем сущим и властен наставить моих соплеменников на прямой путь, но божественная мудрость не позволила этому произойти». Ибрахим покинул своих неверующих соплеменников, и Всевышний Аллах не поведал о том, что после этого их постигло мучительное наказание. Однако из преданий сынов Исраила известно, что Всемогущий Господь наслал на нечестивцев москитов, которые покусали их тела, высосали их кровь и погубили их всех до последнего. Тем не менее, мы не можем однозначно утверждать достоверность этих преданий, потому что об этом не сообщается в мусульманских священных текстах. Если бы народ пророка Ибрахима был уничтожен, то Всевышний Аллах поведал бы об этом, как Он поведал о гибели других неверующих народов. Возможно, все это свидетельствует о том, что Ибрахим был самым сострадательным, достойным, терпеливым и великодушным человеком. Возможно также, что Всевышний Аллах не искоренил его народ, потому что он, в отличие от многих других посланников, не проклял своих соплеменников. О правдивости подобных предположений свидетельствует попытка пророка Ибрахима вернуть ангелов, которые отправлялись уничтожить народ пророка Лута. Он препирался с ангелами и всеми силами старался защитить людей, которые даже не были его соплеменниками. Воистину, правду обо всем случившемся ведает только Всевышний Аллах!