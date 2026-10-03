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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-Baqarah Ayah 83
Al-Baqarah
83
2:83
واذ اخذنا ميثاق بني اسراييل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون ٨٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًۭا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًۭا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٨٣
وَإِذۡ
ﲧ
أَخَذۡنَا
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مِيثَٰقَ
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بَنِيٓ
ﲪ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
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لَا
ﲬ
تَعۡبُدُونَ
ﲭ
إِلَّا
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ٱللَّهَ
ﲯ
وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ
ﲰ
إِحۡسَانٗا
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وَذِي
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ٱلۡقُرۡبَىٰ
ﲳ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
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وَٱلۡمَسَٰكِينِ
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وَقُولُواْ
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لِلنَّاسِ
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حُسۡنٗا
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وَأَقِيمُواْ
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ٱلصَّلَوٰةَ
ﲺ
وَءَاتُواْ
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ٱلزَّكَوٰةَ
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ثُمَّ
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تَوَلَّيۡتُمۡ
ﲾ
إِلَّا
ﲿ
قَلِيلٗا
ﳀ
مِّنكُمۡ
ﳁ
وَأَنتُم
ﳂ
مُّعۡرِضُونَ
ﳃ
٨٣
ﳄ
Et [rappelle-toi], lorsque Nous avons pris l’engagement des Enfants d’Israël de n’adorer qu’Allah; de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux; d’avoir de bonnes paroles avec les gens; d’accomplir [régulièrement] la prière (Aṣ-Ṣalāt) et d’acquitter l’aumône (Az-Zakāt). Mais, à l’exception d’un petit nombre parmi vous, vous avez manqué à vos engagements en vous détournant de Nos commandements.
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