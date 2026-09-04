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Tafsir: Al-Baqarah 2:81
Al-Baqarah
81
2:81
بلى من كسب سيية واحاطت به خطييته فاولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٨١
بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةًۭ وَأَحَـٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٨١
بَلَىٰۚ
ﲋﲌ
مَن
ﲍ
كَسَبَ
ﲎ
سَيِّئَةٗ
ﲏ
وَأَحَٰطَتۡ
ﲐ
بِهِۦ
ﲑ
خَطِيٓـَٔتُهُۥ
ﲒ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲓ
أَصۡحَٰبُ
ﲔ
ٱلنَّارِۖ
ﲕﲖ
هُمۡ
ﲗ
فِيهَا
ﲘ
خَٰلِدُونَ
ﲙ
٨١
ﲚ
Bien au contraire! Ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront éternellement.
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Al-Sa'di
Всевышний вынес общий приговор, касающийся не только людей Писания, но и остальных грешников. Это приговор окончательный, он разрушает пустые мечты и безосновательные утверждения нечестивцев о том, кого постигнет погибель, а кто обретет спасение. Их утверждения далеки от истины: вечными обитателями Преисподней окажутся грешники, которые приобрели зло и окружены своими грехами. Слово сеййиат ‘зло’, которое находится в неопределенном состоянии в условном предложении, распространяется на многобожие и на все остальные грехи, однако под ним следует понимать только многобожие, поскольку далее говорится, что эти грешники окружены своими грехами. Находясь в окружении грехов, они не могут обрести спасение, а это случается только с многобожниками. Если же человек обладает верой, то грехи не могут окружить его со всех сторон. Опираясь на это откровение, хариджиты утверждают, что всякий ослушник является неверующим, однако в действительности это откровение является доводом против них, поскольку совершенно очевидно, что в нем говорится о многобожии. Всякий раз, когда приверженцы ошибочных воззрений пытаются обосновать свою ложь посредством коранических аятов или достоверных хадисов, эти священные тексты оказываются доводами против них.