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Tafsir: Al-Baqarah 2:78
Al-Baqarah
78
2:78
ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون ٧٨
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨
وَمِنۡهُمۡ
ﱋ
أُمِّيُّونَ
ﱌ
لَا
ﱍ
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱏ
إِلَّآ
ﱐ
أَمَانِيَّ
ﱑ
وَإِنۡ
ﱒ
هُمۡ
ﱓ
إِلَّا
ﱔ
يَظُنُّونَ
ﱕ
٧٨
ﱖ
Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du Livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures.
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Tafsir Muyassar
ومن اليهود جماعة يجهلون القراءة والكتابة، ولا يعلمون التوراة وما فيها من صفات نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما عندهم من ذلك إلا أكاذيبُ وظنون فاسدة.