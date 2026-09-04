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Tafsir: Al-Baqarah 2:73
Al-Baqarah
73
2:73
فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٣
فَقُلۡنَا
ﱺ
ٱضۡرِبُوهُ
ﱻ
بِبَعۡضِهَاۚ
ﱼﱽ
كَذَٰلِكَ
ﱾ
يُحۡيِ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﲁ
وَيُرِيكُمۡ
ﲂ
ءَايَٰتِهِۦ
ﲃ
لَعَلَّكُمۡ
ﲄ
تَعۡقِلُونَ
ﲅ
٧٣
ﲆ
Nous dîmes donc: “Frappez le tué avec une partie de la vache.” Ainsi, Allah ressuscite les morts et vous montre Ses signes afin que vous raisonniez.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ﴾ أَيْ الْقَتِيل ﴿بِبَعۡضِهَاۚ﴾ فَضَرَبَ بِلِسَانِهَا أَوْ عَجَب ذَنَبهَا فَحَيِيَ وَقَالَ قَتَلَنِي فُلَان وَفُلَان لِابْنَيْ عَمّه وَمَاتَ فَحُرِمَا الْمِيرَاث وَقُتِلَا قال تعالى ﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ الْإِحْيَاء ﴿یُحۡیِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَیُرِیكُمۡ ءَایَـٰتِهِۦ﴾ دَلَائِل قُدْرَته ﴿لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٧٣﴾ تَتَدَبَّرُونَ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْقَادِر عَلَى إحْيَاء نَفْس وَاحِدَة قَادِر عَلَى إحْيَاء نُفُوس كَثِيرَة فَتُؤْمِنُونَ