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Tafsir: Al-Baqarah 2:61
Al-Baqarah
61
2:61
واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثايها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذالك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون ٦١
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍۢ وَٰحِدٍۢ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًۭا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ٦١
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لَنَا
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تُنۢبِتُ
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ٱلۡأَرۡضُ
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مِنۢ
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بَقۡلِهَا
ﲜ
وَقِثَّآئِهَا
ﲝ
وَفُومِهَا
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وَعَدَسِهَا
ﲟ
وَبَصَلِهَاۖ
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قَالَ
ﲢ
أَتَسۡتَبۡدِلُونَ
ﲣ
ٱلَّذِي
ﲤ
هُوَ
ﲥ
أَدۡنَىٰ
ﲦ
بِٱلَّذِي
ﲧ
هُوَ
ﲨ
خَيۡرٌۚ
ﲩﲪ
ٱهۡبِطُواْ
ﲫ
مِصۡرٗا
ﲬ
فَإِنَّ
ﲭ
لَكُم
ﲮ
مَّا
ﲯ
سَأَلۡتُمۡۗ
ﲰﲱ
وَضُرِبَتۡ
ﲲ
عَلَيۡهِمُ
ﲳ
ٱلذِّلَّةُ
ﲴ
وَٱلۡمَسۡكَنَةُ
ﲵ
وَبَآءُو
ﲶ
بِغَضَبٖ
ﲷ
مِّنَ
ﲸ
ٱللَّهِۚ
ﲹﲺ
ذَٰلِكَ
ﲻ
بِأَنَّهُمۡ
ﲼ
كَانُواْ
ﲽ
يَكۡفُرُونَ
ﲾ
بِـَٔايَٰتِ
ﲿ
ٱللَّهِ
ﳀ
وَيَقۡتُلُونَ
ﳁ
ٱلنَّبِيِّـۧنَ
ﳂ
بِغَيۡرِ
ﳃ
ٱلۡحَقِّۚ
ﳄﳅ
ذَٰلِكَ
ﳆ
بِمَا
ﳇ
عَصَواْ
ﳈ
وَّكَانُواْ
ﳉ
يَعۡتَدُونَ
ﳊ
٦١
ﳋ
Et [rappelez-vous], quand vous dîtes: " Ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu’Il nous fasse sortir de la terre ce qu’elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail (ou blé), ses lentilles et ses oignons!" Il vous répondit:" Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à n’importe quelle ville; vous y trouverez certainement ce que vous demandez!". L’avilissement et la misère s’abattirent sur eux; et ils encoururent la colère d’Allah. Cela est parce qu’ils reniaient les révélations d’Allah, et qu’ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu’ils désobéissaient et transgressaient.
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