Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:61
Al-Baqarah
61
2:61
واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثايها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذالك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون ٦١
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍۢ وَٰحِدٍۢ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًۭا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ٦١
وَإِذۡ
ﲋ
قُلۡتُمۡ
ﲌ
يَٰمُوسَىٰ
ﲍ
لَن
ﲎ
نَّصۡبِرَ
ﲏ
عَلَىٰ
ﲐ
طَعَامٖ
ﲑ
وَٰحِدٖ
ﲒ
فَٱدۡعُ
ﲓ
لَنَا
ﲔ
رَبَّكَ
ﲕ
يُخۡرِجۡ
ﲖ
لَنَا
ﲗ
مِمَّا
ﲘ
تُنۢبِتُ
ﲙ
ٱلۡأَرۡضُ
ﲚ
مِنۢ
ﲛ
بَقۡلِهَا
ﲜ
وَقِثَّآئِهَا
ﲝ
وَفُومِهَا
ﲞ
وَعَدَسِهَا
ﲟ
وَبَصَلِهَاۖ
ﲠﲡ
قَالَ
ﲢ
أَتَسۡتَبۡدِلُونَ
ﲣ
ٱلَّذِي
ﲤ
هُوَ
ﲥ
أَدۡنَىٰ
ﲦ
بِٱلَّذِي
ﲧ
هُوَ
ﲨ
خَيۡرٌۚ
ﲩﲪ
ٱهۡبِطُواْ
ﲫ
مِصۡرٗا
ﲬ
فَإِنَّ
ﲭ
لَكُم
ﲮ
مَّا
ﲯ
سَأَلۡتُمۡۗ
ﲰﲱ
وَضُرِبَتۡ
ﲲ
عَلَيۡهِمُ
ﲳ
ٱلذِّلَّةُ
ﲴ
وَٱلۡمَسۡكَنَةُ
ﲵ
وَبَآءُو
ﲶ
بِغَضَبٖ
ﲷ
مِّنَ
ﲸ
ٱللَّهِۚ
ﲹﲺ
ذَٰلِكَ
ﲻ
بِأَنَّهُمۡ
ﲼ
كَانُواْ
ﲽ
يَكۡفُرُونَ
ﲾ
بِـَٔايَٰتِ
ﲿ
ٱللَّهِ
ﳀ
وَيَقۡتُلُونَ
ﳁ
ٱلنَّبِيِّـۧنَ
ﳂ
بِغَيۡرِ
ﳃ
ٱلۡحَقِّۚ
ﳄﳅ
ذَٰلِكَ
ﳆ
بِمَا
ﳇ
عَصَواْ
ﳈ
وَّكَانُواْ
ﳉ
يَعۡتَدُونَ
ﳊ
٦١
ﳋ
Et [rappelez-vous], quand vous dîtes: " Ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu’Il nous fasse sortir de la terre ce qu’elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail (ou blé), ses lentilles et ses oignons!" Il vous répondit:" Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à n’importe quelle ville; vous y trouverez certainement ce que vous demandez!". L’avilissement et la misère s’abattirent sur eux; et ils encoururent la colère d’Allah. Cela est parce qu’ils reniaient les révélations d’Allah, et qu’ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu’ils désobéissaient et transgressaient.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{بەنی ئیسرائیل داوای خواردنی جیاواز دەكەن} [
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ
] پاش ئهوهی كه خوای گهوره له ئاسمانهوه ئهو خواردنانهی بۆیان ناردو ئهو ئاوه سازگارهی لهو بهردهوه بۆیان ههڵقوڵاند ئهوان وتیان: ئهی موسی ئێمه ئارام ناگرین لهسهر تهنها خواردنێك و ڕۆژانه ههر ئهم خواردنانه دووباره بێتهوه گۆشتی باڵندهو گهزۆ و ئاو [
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا
] ئهی موسی تۆ دوعا بكه له پهروهردگارت با له زهوی بۆمان بڕوێنێ له بهقل: ئهوهیه كه قهدی نیه وهكو سهوزهوات: نهعناو كهرهوزو كهوهرو هاوشێوهی ئهوانه [
وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا
] وه خهیارو سیر یاخود وتراوه: گهنم [
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا
] وه نیسك و پیاز داوای ئهم شتانهیان كرد [
قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ
] موسی
صلی الله علیه وسلم
فهرمووی: ئایا شتێك كه باشتره ئهیگۆڕنهوه به كهمتر، خوای گهوره ئهو ڕزقه باش و پاكهی پێتان بهخشیوه ئهیگۆڕنهوه به سیرو پیازو پاقلهمهنی و سهوزهوات [
اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ
] دهی فهرموو بڕۆنه ناو شارێك له شارهكانهوه، یاخود بڕۆنه میصرهوه ئهوهی كه داوای ئهكهن له میصردا ههیه بهڵام لهوێ زهلیلی و سهرشۆڕیه یاخود ههر ناتوانن بڕۆن [
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
] وه خوای گهوره جزیهو سهرانهتان لهسهر دائهنێ، وه ههر ئهبێ زهلیل و ریسواو سهرشۆڕ بن [
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ
] وه بهتووڕهبوونی خوای گهورهوه گهڕانهوهو شایهنی ئهوهبوون كه خوای گهوره لێیان تووڕه بێت (تووڕه بوونێك كه شایهن و گونجاو بێت به گهورهیی خوای گهوره كه له تووڕه بوونی دروستكراوهكانی ناچێت و خوای گهوره خۆی نهبێت كهس چۆنێتیهكهی نازانێت) [
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
] لهبهر ئهوهی ئهمانه كوفریان ئهكرد به ئایهتهكانی خوای گهوره [
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
] وه پێغهمبهرانیشیان (عليهم الصلاة والسلام) به ناحهق ئهكوشت وهكو: زهكهریاو یهحیا، وه ههوڵی كوشتنی عیسی پێغهمبهریشیان دا
صلی الله علیه وسلم
خوای گهوره بهرزی كردهوه، وهچهند جارێك ههوڵی كوشتنی پێغهمبهری خوایشیان دا
صلی الله علیه وسلم
خوای گهوره پاراستی [
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٦١)
] ئهمیش بههۆی سهرپێچی خۆیان وه بهردهوام دهستدرێژیان ئهكردو سنوریان ئهبهزاند .