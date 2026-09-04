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Tafsir: Al-Baqarah 2:57
Al-Baqarah
57
2:57
وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٥٧
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧
وَظَلَّلۡنَا
ﲱ
عَلَيۡكُمُ
ﲲ
ٱلۡغَمَامَ
ﲳ
وَأَنزَلۡنَا
ﲴ
عَلَيۡكُمُ
ﲵ
ٱلۡمَنَّ
ﲶ
وَٱلسَّلۡوَىٰۖ
ﲷﲸ
كُلُواْ
ﲹ
مِن
ﲺ
طَيِّبَٰتِ
ﲻ
مَا
ﲼ
رَزَقۡنَٰكُمۡۚ
ﲽﲾ
وَمَا
ﲿ
ظَلَمُونَا
ﳀ
وَلَٰكِن
ﳁ
كَانُوٓاْ
ﳂ
أَنفُسَهُمۡ
ﳃ
يَظۡلِمُونَ
ﳄ
٥٧
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Et Nous vous couvrîmes de l’ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et les cailles: - "Mangez des délices que Nous vous avons attribués!" - Ce n’est pas à Nous qu’ils firent du tort, mais ils se firent tort à eux-mêmes.
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﴿وَظَلَّلۡنَا عَلَیۡكُمُ ٱلۡغَمَامَ﴾ سَتَرْنَاكُمْ بِالسَّحَابِ الرَّقِيق مِنْ حَرّ الشَّمْس فِي التِّيه ﴿وَأَنزَلۡنَا عَلَیۡكُمُ﴾ فِيهِ ﴿ٱلۡمَنَّ وَٱلسَّلۡوَىٰۖ﴾ هُمَا الترنجبين وَالطَّيْر السُّمَانَى بِتَخْفِيفِ الْمِيم وَالْقَصْر وَقُلْنَا ﴿كُلُوا۟ مِن طَیِّبَـٰتِ مَا رَزَقۡنَـٰكُمۡۚ﴾ وَلَا تَدَّخِرُوا فَكَفَرُوا النِّعْمَة وَادَّخَرُوا فَقَطَعَ عَنْهُمْ ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ بِذَلِكَ ﴿وَلَـٰكِن كَانُوۤا۟ أَنفُسَهُمۡ یَظۡلِمُونَ ٥٧﴾ لِأَنَّ وَبَاله عَلَيْهِمْ