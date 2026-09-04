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Tafsir: Al-Baqarah 2:56
Al-Baqarah
56
2:56
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ٥٦
ثُمَّ بَعَثْنَـٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٦
ثُمَّ
ﲩ
بَعَثۡنَٰكُم
ﲪ
مِّنۢ
ﲫ
بَعۡدِ
ﲬ
مَوۡتِكُمۡ
ﲭ
لَعَلَّكُمۡ
ﲮ
تَشۡكُرُونَ
ﲯ
٥٦
ﲰ
Puis Nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants.
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Al-Sa'di
Сыны Исраила осмелились дерзить Аллаху и Его посланнику, и поэтому их поразила молния. Возможно, они действительно умерли, а возможно, они потеряли сознание. При этом каждый из них мог видеть, что происходило с остальными. Затем Аллах вернул их к жизни, дабы они возблагодарили Его.