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Tafsir: Al-Baqarah 2:51
Al-Baqarah
51
2:51
واذ واعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ٥١
وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةًۭ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَـٰلِمُونَ ٥١
وَإِذۡ
ﱠ
وَٰعَدۡنَا
ﱡ
مُوسَىٰٓ
ﱢ
أَرۡبَعِينَ
ﱣ
لَيۡلَةٗ
ﱤ
ثُمَّ
ﱥ
ٱتَّخَذۡتُمُ
ﱦ
ٱلۡعِجۡلَ
ﱧ
مِنۢ
ﱨ
بَعۡدِهِۦ
ﱩ
وَأَنتُمۡ
ﱪ
ظَٰلِمُونَ
ﱫ
٥١
ﱬ
Et [rappelez-vous], lorsque Nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant quarante nuits! Puis en son absence vous avez pris le Veau pour idole alors que vous étiez injustes [à l’égard de vous-mêmes en adorant autre qu’Allah ].
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
] وه كاتێك ئێمه بهڵێنمان به موسی دا كه چل شهو بێته سهر كێوی (طور) و خوای گهوره خۆی قسهی لهگهڵدا بكات و وهحی بۆ بنێرێ [
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥١)
] پاشان ئێوه له دوای ئهوه ههستان گوێرهكهیهكتان پهرست كه زوڵمتان له نهفسی خۆتان كرد به هاوهڵ دانان بۆ خوای گهوره.