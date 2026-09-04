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Tafsir: Al-Baqarah 2:50
Al-Baqarah
50
2:50
واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون ٥٠
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَـٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠
وَإِذۡ
ﱕ
فَرَقۡنَا
ﱖ
بِكُمُ
ﱗ
ٱلۡبَحۡرَ
ﱘ
فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ
ﱙ
وَأَغۡرَقۡنَآ
ﱚ
ءَالَ
ﱛ
فِرۡعَوۡنَ
ﱜ
وَأَنتُمۡ
ﱝ
تَنظُرُونَ
ﱞ
٥٠
ﱟ
Et [rappelez-vous], lorsque Nous avons fendu la mer pour vous donner passage! Nous vous avons donc délivrés, et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kumbukeni neema Yetu juu yenu, tulipoipambanua bahari kwa ajili yenu na tukafanya ndani yake njia kavu, mkavuka na tukawaokoa na Fir'awn na askari wake na msizame majini. Fir'awn na askari wake walipoingia kwenye njia mlizopitia, tuliwazamisha majini mbele ya macho yenu.