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Tafsir: Al-Baqarah 2:48
Al-Baqarah
48
2:48
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شييا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون ٤٨
وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًۭا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍۢ شَيْـًۭٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَـٰعَةٌۭ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌۭ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٨
وَٱتَّقُواْ
ﲿ
يَوۡمٗا
ﳀ
لَّا
ﳁ
تَجۡزِي
ﳂ
نَفۡسٌ
ﳃ
عَن
ﳄ
نَّفۡسٖ
ﳅ
شَيۡـٔٗا
ﳆ
وَلَا
ﳇ
يُقۡبَلُ
ﳈ
مِنۡهَا
ﳉ
شَفَٰعَةٞ
ﳊ
وَلَا
ﳋ
يُؤۡخَذُ
ﳌ
مِنۡهَا
ﳍ
عَدۡلٞ
ﳎ
وَلَا
ﳏ
هُمۡ
ﳐ
يُنصَرُونَ
ﳑ
٤٨
ﳒ
Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre; où l’on n’acceptera d’elle aucune intercession; et où on ne recevra d’elle aucune compensation. Et ils ne seront point secourus.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Iogopeni Siku ya Kiama, Siku ambayo hakuna mtu wa kumfaa mwengine kitu chochote, wala Mwenyezi Mungu hatakubali maombezi kwa Makafiri na wala hatakubali kutoka kwao kitu chochote cha kuwakomboa, hata kama kilikuwa ni mali yote yaliyoko ardhini, na hakuna yoyote atakayeweza kujitokeza kuwanusuru wao na kuwaokoa na adhabu.