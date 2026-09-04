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Tafsir: Al-Baqarah 2:47
Al-Baqarah
47
2:47
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ٤٧
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٧
يَٰبَنِيٓ
ﲳ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲴ
ٱذۡكُرُواْ
ﲵ
نِعۡمَتِيَ
ﲶ
ٱلَّتِيٓ
ﲷ
أَنۡعَمۡتُ
ﲸ
عَلَيۡكُمۡ
ﲹ
وَأَنِّي
ﲺ
فَضَّلۡتُكُمۡ
ﲻ
عَلَى
ﲼ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲽ
٤٧
ﲾ
Ô Enfants d’Israël! Rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés, et (Rappelez-vous) que Je vous ai préférés à tous les peuples (de l’époque).
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Enyi kizazi cha Ya’qūb! Kumbukeni neema zangu nyingi juu yenu, mnishukuru kwa neema hizo na mkumbuke kuwa Mimi nimewatukuza nyinyi juu ya watu wa zama zenu, kwa wingi wa Mitume na Vitabu vilivyoteremshwa kama Taurati na Injili.