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Tafsir: Al-Baqarah 2:46
Al-Baqarah
46
2:46
الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون ٤٦
ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ٤٦
ٱلَّذِينَ
ﲪ
يَظُنُّونَ
ﲫ
أَنَّهُم
ﲬ
مُّلَٰقُواْ
ﲭ
رَبِّهِمۡ
ﲮ
وَأَنَّهُمۡ
ﲯ
إِلَيۡهِ
ﲰ
رَٰجِعُونَ
ﲱ
٤٦
ﲲ
ceux qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur (après leur résurrection) et retourner à Lui seul.
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Tafseer Jalalayn
﴿ٱلَّذِینَ یَظُنُّونَ﴾ يوقنون ﴿أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمۡ﴾ بِالْبَعْثِ ﴿وَأَنَّهُمۡ إِلَیۡهِ رَ ٰجِعُونَ ٤٦﴾ فِي الْآخِرَة فيجازيهم