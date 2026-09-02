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Tafsir: Al-Baqarah 2:38
Al-Baqarah
38
2:38
قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٣٨
قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًۭا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٨
قُلۡنَا
ﱁ
ٱهۡبِطُواْ
ﱂ
مِنۡهَا
ﱃ
جَمِيعٗاۖ
ﱄﱅ
فَإِمَّا
ﱆ
يَأۡتِيَنَّكُم
ﱇ
مِّنِّي
ﱈ
هُدٗى
ﱉ
فَمَن
ﱊ
تَبِعَ
ﱋ
هُدَايَ
ﱌ
فَلَا
ﱍ
خَوۡفٌ
ﱎ
عَلَيۡهِمۡ
ﱏ
وَلَا
ﱐ
هُمۡ
ﱑ
يَحۡزَنُونَ
ﱒ
٣٨
ﱓ
Nous dîmes: "Descendez d’ici, vous tous! Toutes les fois que Je vous enverrai un guide, ceux qui [le] suivront n’auront rien à craindre et ne seront point affligés."
1
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Tulisema, “Shukeni kutoka Peponi nyote! Na utawajia, nyinyi na vizazi vyenu vinavyofuatia, ujumbe wenye mambo ya kuwaongoza kwenye haki. Wenye kuufuata huo kwa vitendo, hawatakuwa na hofu kuhusu mustakbala wao wa Akhera, wala hawatakuwa na huzuni juu ya vitu walivyovikosa vya ulimwenguni.