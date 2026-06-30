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Al-Baqarah
3
2:3
الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٣
ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ٣
ٱلَّذِينَ
يُؤۡمِنُونَ
بِٱلۡغَيۡبِ
وَيُقِيمُونَ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَمِمَّا
رَزَقۡنَٰهُمۡ
يُنفِقُونَ
٣
Ceux qui croient à l’invisible et accomplissent la prière ( As-Ṣalāt ) et qui dépensent [dans l’obéissance à Allah] de ce que Nous leur avons attribué.
1
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Tafseer Jalalayn
﴿ٱلَّذِینَ یُؤۡمِنُونَ﴾ يُصَدِّقُونَ ﴿بِٱلۡغَیۡبِ﴾ بِمَا غَابَ عَنْهُمْ مِنْ الْبَعْث وَالْجَنَّة وَالنَّار ﴿وَیُقِیمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ أَيْ يَأْتُونَ بِهَا بِحُقُوقِهَا ﴿وَمِمَّا رَزَقۡنَـٰهُمۡ﴾ أَعْطَيْنَاهُمْ ﴿یُنفِقُونَ ٣﴾ فِي طَاعَة اللَّه