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Tafsir: Al-Baqarah 2:29
Al-Baqarah
29
2:29
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ٢٩
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًۭا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍۢ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ٢٩
هُوَ
ﲺ
ٱلَّذِي
ﲻ
خَلَقَ
ﲼ
لَكُم
ﲽ
مَّا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳀ
جَمِيعٗا
ﳁ
ثُمَّ
ﳂ
ٱسۡتَوَىٰٓ
ﳃ
إِلَى
ﳄ
ٱلسَّمَآءِ
ﳅ
فَسَوَّىٰهُنَّ
ﳆ
سَبۡعَ
ﳇ
سَمَٰوَٰتٖۚ
ﳈﳉ
وَهُوَ
ﳊ
بِكُلِّ
ﳋ
شَيۡءٍ
ﳌ
عَلِيمٞ
ﳍ
٢٩
ﳎ
C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis Il S’est orienté vers le ciel et en fit sept cieux. Et Il est Omniscient.
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Tafseer Jalalayn
﴿هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ لَكُم مَّا فِی ٱلۡأَرۡضِ﴾ أَيْ الْأَرْض وَمَا فِيهَا ﴿جَمِیعࣰا﴾ لِتَنْتَفِعُوا بِهِ وَتَعْتَبِرُوا ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰۤ﴾ بَعْد خَلْق الْأَرْض أَيْ قَصَدَ ﴿إِلَى ٱلسَّمَاۤءِ فَسَوَّىٰهُنَّ﴾ الضَّمِير يَرْجِع إلَى السَّمَاء لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْجُمْلَة الْآيِلَة إلَيْهِ أَيْ صَيَّرَهَا كَمَا فِي آيَة أُخْرَى {فَقَضَىٰهُنَّ} ﴿سَبۡعَ سَمَـٰوَ ٰتࣲۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمࣱ ٢٩﴾ مُجْمَلًا وَمُفَصَّلًا أَفَلَا تَعْتَبِرُونَ أَنَّ الْقَادِر عَلَى خَلْق ذَلِك ابْتِدَاء وَهُوَ أَعْظَم مِنْكُمْ قَادِر عَلَى إعادتكم