Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:27
Al-Baqarah
27
2:27
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولايك هم الخاسرون ٢٧
ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ٢٧
ٱلَّذِينَ
ﲕ
يَنقُضُونَ
ﲖ
عَهۡدَ
ﲗ
ٱللَّهِ
ﲘ
مِنۢ
ﲙ
بَعۡدِ
ﲚ
مِيثَٰقِهِۦ
ﲛ
وَيَقۡطَعُونَ
ﲜ
مَآ
ﲝ
أَمَرَ
ﲞ
ٱللَّهُ
ﲟ
بِهِۦٓ
ﲠ
أَن
ﲡ
يُوصَلَ
ﲢ
وَيُفۡسِدُونَ
ﲣ
فِي
ﲤ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲥﲦ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲧ
هُمُ
ﲨ
ٱلۡخَٰسِرُونَ
ﲩ
٢٧
ﲪ
ceux qui rompent le pacte qu’ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu’Allah a ordonné d’unir, et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
] ئهو كهسانهی كه عههدو پهیمانی خوای گهوره ههڵئهوهشێننهوه له دوای ئهوهی كه عههدو پهیمانیان داوهو خۆیان پێوه پهیوهست كردووه [
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
] وه ئهو پهیوهندی خزمایهتیهی كه خوای گهوره ئهمری كردووه بیگهیهنن ئهوان ئهیپچڕێنن [
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
] وه ئاشووب ئهنێنهوه لهسهر زهوی به خراپهكاری [
أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٢٧)
] ئا ئهمانه زهرهرمهندن له دونیاو له قیامهتدا.