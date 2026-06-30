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Al-Baqarah
2
2:2
ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٢
ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًۭى لِّلْمُتَّقِينَ ٢
ذَٰلِكَ
ٱلۡكِتَٰبُ
لَا
رَيۡبَۛ
فِيهِۛ
هُدٗى
لِّلۡمُتَّقِينَ
٢
Voici le Livre au sujet duquel il n’y a aucun doute, c’est un guide pour les pieux,
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Tafseer Jalalayn
﴿ذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ هَذَا ﴿ٱلۡكِتَـٰبُ﴾ الَّذِي يَقْرَؤُهُ مُحَمَّد ﴿لَا رَیۡبَۛ﴾ لَا شَكَّ ﴿فِیهِۛ﴾ أَنَّهُ مِنْ عِنْد اللَّه وَجُمْلَة النَّفْي خَبَر مُبْتَدَؤُهُ ذَلِك وَالْإِشَارَة بِهِ لِلتَّعْظِيمِ ﴿هُدࣰى﴾ خَبَر ثَانٍ أَيْ هَادٍ ﴿لِّلۡمُتَّقِینَ ٢﴾ الصَّائِرِينَ إلَى التَّقْوَى بِامْتِثَالِ الْأَوَامِر وَاجْتِنَاب النَّوَاهِي لِاتِّقَائِهِمْ بِذَلِكَ النَّار