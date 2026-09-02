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Tafsir: Al-Baqarah 2:18
Al-Baqarah
18
2:18
صم بكم عمي فهم لا يرجعون ١٨
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌۭ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨
صُمُّۢ
ﱓ
بُكۡمٌ
ﱔ
عُمۡيٞ
ﱕ
فَهُمۡ
ﱖ
لَا
ﱗ
يَرۡجِعُونَ
ﱘ
١٨
ﱙ
Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir (de leur égarement).
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 2:18 à 2:19
Лицемеры глухи ко всему, что приносит добро, безмолвны, когда речь заходит о нем, и слепы по отношению к истине. Им не суждено вернуться на прямой путь, потому что они познали истину и сознательно отвернулись от нее. Они отличаются от тех, кто отказывается от истины по причине своего невежества или заблуждения. Такие люди не понимают того, что совершают, и имеют больше шансов вернуться на прямой путь.