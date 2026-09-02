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Tafsir: Al-Baqarah 2:14
Al-Baqarah
14
2:14
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزيون ١٤
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤
وَإِذَا
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لَقُواْ
ﲫ
ٱلَّذِينَ
ﲬ
ءَامَنُواْ
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قَالُوٓاْ
ﲮ
ءَامَنَّا
ﲯ
وَإِذَا
ﲰ
خَلَوۡاْ
ﲱ
إِلَىٰ
ﲲ
شَيَٰطِينِهِمۡ
ﲳ
قَالُوٓاْ
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إِنَّا
ﲵ
مَعَكُمۡ
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إِنَّمَا
ﲷ
نَحۡنُ
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مُسۡتَهۡزِءُونَ
ﲹ
١٤
ﲺ
Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent: "Nous croyons"; mais quand ils se trouvent seuls avec leurs diables, ils disent: "Nous sommes avec vous; en effet, nous ne faisions que nous moquer (d’eux)."
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﴿وَإِذَا لَقُوا۟﴾ أَصْله لَقْيُوا حُذِفَتْ الضَّمَّة لِلِاسْتِثْقَالِ ثُمَّ الْيَاء لِالْتِقَائِهَا سَاكِنَة مَعَ الْوَاو ﴿ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ قَالُوۤا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡا۟﴾ مِنْهُمْ وَرَجَعُوا ﴿إِلَىٰ شَیَـٰطِینِهِمۡ﴾ رُؤَسَائِهِمْ ﴿قَالُوۤا۟ إِنَّا مَعَكُمۡ﴾ فِي الدِّين ﴿إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ ١٤﴾ بِهِمْ بِإِظْهَارِ الْإِيمَان