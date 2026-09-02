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Tafsir: Al-Baqarah 2:13
Al-Baqarah
13
2:13
واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولاكن لا يعلمون ١٣
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٣
وَإِذَا
ﲕ
قِيلَ
ﲖ
لَهُمۡ
ﲗ
ءَامِنُواْ
ﲘ
كَمَآ
ﲙ
ءَامَنَ
ﲚ
ٱلنَّاسُ
ﲛ
قَالُوٓاْ
ﲜ
أَنُؤۡمِنُ
ﲝ
كَمَآ
ﲞ
ءَامَنَ
ﲟ
ٱلسُّفَهَآءُۗ
ﲠﲡ
أَلَآ
ﲢ
إِنَّهُمۡ
ﲣ
هُمُ
ﲤ
ٱلسُّفَهَآءُ
ﲥ
وَلَٰكِن
ﲦ
لَّا
ﲧ
يَعۡلَمُونَ
ﲨ
١٣
ﲩ
Et quand on leur dit: "Croyez comme les gens ont cru", ils disent: "Croirons-nous comme ont cru les faibles d’esprit?" Certes, ce sont eux les véritables faibles d’esprit, mais ils ne le savent pas.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na waambiwapo wanafiki, “Aminini kama walivyoamini masahaba, nako ni kuamini kwa moyo, ulimi na viungo,” huwa wakibisha na kusema, “Basi, tuamini kama vile madhaifu wa akili na maoni walivyoamini, tuwe kama wao katika upumbavu?” Mwenyezi Mungu aliwajibu kwamba udhaifu wa akili na maoni ni wao peke yao. Na wao hawajui kuwa msimamo walionao ndio upotevu na hasara.