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Al-Baqarah
10
2:10
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ١٠
فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ١٠
فِي
قُلُوبِهِم
مَّرَضٞ
فَزَادَهُمُ
ٱللَّهُ
مَرَضٗاۖ
وَلَهُمۡ
عَذَابٌ
أَلِيمُۢ
بِمَا
كَانُواْ
يَكۡذِبُونَ
١٠
Il y a dans leurs cœurs une maladie (de doute et d’hypocrisie), et Allah laisse croître leur maladie. Et ils auront un châtiment douloureux du fait qu'ils mentaient.
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Al-Sa'di
Под недугом здесь подразумеваются сомнения, неуверенность и лицемерие. Следует знать, что сердце может прийти в расстройство под воздействием двух недугов: лживых сомнений и низменных страстей. Неверие, лицемерие и ересь относятся к сомнениям, которые поражают сердца, тогда как прелюбодеяние, склонность к распутству и ослушание относятся к низменным желаниям. Всевышний сказал: «Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом» (33:32). В этом аяте говорится о низменном влечении к прелюбодеянию. Сердце можно назвать здоровым только тогда, когда оно избавлено от обоих недугов. Только в этом случае человек может обрести твердую убежденность и веру, воздержаться от ослушания и уберечься от дурного. Этот аят свидетельствует о божественной мудрости, руководствуясь которой Аллах предписал грешникам совершать грехи. По причине совершенных ими преступлений они совершают все новые и новые грехи, обрекающие их на наказание. По этому поводу Всевышний Аллах сказал: «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз» (6:110); «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых» (61:5); «А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими» (9:125). Из всего сказанного следует, что наказанием за совершенный грех является очередное прегрешение, равно как и вознаграждением за совершенное благодеяние является очередное благодеяние. Всевышний сказал: «Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем» (19:76).