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Al-Ma'idah
85
5:85
فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء المحسنين ٨٥
فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٥
ﱒ
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ﱔ
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ﱘ
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ﱚ
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ﱜﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
ﱡ
Allah donc les récompensera pour ce qu’ils ont dit par des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et telle est la récompense des bienfaisants.
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العربية
Tafseer Jalalayn
قال تعالى ﴿فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتࣲ تَجۡرِی مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ خَـٰلِدِینَ فِیهَاۚ وَذَ ٰلِكَ جَزَاۤءُ ٱلۡمُحۡسِنِینَ ٨٥﴾ بالإيمان