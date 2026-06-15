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Al-Ma'idah
82
5:82
۞ لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذالك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ٨٢
۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةًۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةًۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَـٰرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًۭا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ٨٢
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ﲡ
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Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent: "Nous sommes chrétiens." C’est qu’il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu’ils ne s’enflent pas d’orgueil.
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 5:81 à 5:83
Вера в Аллаха, Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и то, что было ниспослано ему, обязывает раба любить Аллаха, дружить с Его возлюбленными рабами и враждовать со всеми, кто отказывается уверовать в Него, враждует с Ним и увязает в грехах. Отказ от дружбы с Его врагами является обязательным требованием любви к Нему и веры в Него. Что же касается нечестивцев, то они не выполняют этого требования, и это значит, что они не уверовали в Аллаха. Большинство из них уклоняются от повиновения Аллаху и не желают уверовать в Него и Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А дружба с врагами Аллаха является всего лишь одним из проявлений их нечестия и грехопадения.