১০৯ নং আয়াতের তাফসীর:
কিয়ামতের দিন সকল নাবী-রাসূলদেরকে আল্লাহ তা‘আলা একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করবেন তাদের উম্মাতের ব্যাপারে তারা তাদের থেকে কিরূপ জবাব বা সাড়া ও আচরণ পেয়েছে? অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন:
(فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ)
“অতঃপর যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করব।”(সূরা আ‘রাফ ৭:৬)
জবাবে তারা কিয়ামতের কঠিন পরিস্থিতি দেখে বলবে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন জ্ঞান নেই।
হাসান বসরী, সুদ্দী ও মুজাহিদ (রহ.) বলেন: কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে নাবীরা এ কথা বলবে। (ইবনু কাসীর ৩/২৫৬)
আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:
১. নাবী-রাসূলদেরকে উম্মাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।
২. প্রকৃতপক্ষে গায়েবের সকল চাবিকাঠি আল্লাহ তা‘আলার কাছে, এর একমাত্র মালিক তিনিই।
৩. নাবী-রাসূলগণও গায়েব জানতেন না, শুধু ওয়াহীর মাধ্যমে তাদেরকে যতটুকু তথ্য দেয়া হত ততটুকুই তারা জানতেন।