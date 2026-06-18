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Al-Qalam
47
68:47
ام عندهم الغيب فهم يكتبون ٤٧
أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤٧
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Ou savent-ils l’Inconnaissable et c’est de là qu’ils écrivent [leurs mensonges] ?
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Tafseer Jalalayn
﴿أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَیۡبُ﴾ أَيْ اللَّوْح الْمَحْفُوظ الَّذِي فِيهِ الْغَيْب ﴿فَهُمۡ یَكۡتُبُونَ ٤٧﴾ مِنْهُ مَا يَقُولُونَ