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Al-Qalam
43
68:43
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ٤٣
خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ ٤٣
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄﱅ
ﱆ
ﱇ
ﱈ
ﱉ
ﱊ
ﱋ
ﱌ
ﱍ
Leurs regards seront abaissés, et l’avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la Prosternation au temps où ils étaient sains et saufs !...
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿خَـٰشِعَةً﴾ حَال مِنْ ضَمِير يَدْعُونَ أَيْ ذَلِيلَة ﴿أَبۡصَـٰرُهُمۡ﴾ لَا يَرْفَعُونَهَا ﴿تَرۡهَقُهُمۡ﴾ تَغْشَاهُمْ ﴿ذِلَّةࣱۖ وَقَدۡ كَانُوا۟ یُدۡعَوۡنَ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمۡ سَـٰلِمُونَ ٤٣﴾ فَلَا يَأْتُونَ بِهِ بِأَنْ لَا يُصَلُّوا