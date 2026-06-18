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Al-Qalam
42
68:42
يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ٤٢
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢
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Le jour où ils affronteront les horreurs [du Jugement] et où ils seront appelés à la Prosternation mais ils ne le pourront pas.
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Tafseer Jalalayn
اذكر ﴿یَوۡمَ یُكۡشَفُ عَن سَاقࣲ﴾ هُوَ عِبَارَة عَنْ شِدَّة الْأَمْر يَوْم الْقِيَامَة لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاء يُقَال كَشَفَتْ الْحَرْب عَنْ سَاق إذَا اشْتَدَّ الْأَمْر فِيهَا ﴿وَیُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ﴾ امْتِحَانًا لِإِيمَانِهِمْ ﴿فَلَا یَسۡتَطِیعُونَ ٤٢﴾ تَصِير ظُهُورهمْ طَبَقًا وَاحِدًا