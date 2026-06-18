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Al-Qalam
41
68:41
ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١
أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١
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Ou encore, est-ce qu’ils ont des associés ? Eh bien, qu’ils fassent venir leur associés s’ils sont véridiques !
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Tafsir Muyassar
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 68:40 à 68:41
سل المشركين -أيها الرسول-: أيهم بذلك الحكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك؟ أم لهم آلهة تكفُل لهم ما يقولون، وتعينهم على إدراك ما طلبوا، فليأتوا بها إن كانوا صادقين في دعواهم؟