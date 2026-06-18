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Al-Qalam
38
68:38
ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
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qu’en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez ?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.