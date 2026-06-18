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Al-Qalam
38
68:38
ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
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qu’en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez ?
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Tafsir Muyassar
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 68:37 à 68:38
أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي، فأنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ إن لكم في هذا الكتاب إذًا ما تشتهون، ليس لكم ذلك.