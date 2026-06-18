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Al-Qalam
36
68:36
ما لكم كيف تحكمون ٣٦
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦
ﲻ
ﲼ
ﲽ
ﲾ
ﲿ
Qu’avez-vous? Comment jugez-vous ?
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Tafsir Muyassar
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 68:35 à 68:36
أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، فساويتم بينهم في الثواب؟