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Al-Qalam
30
68:30
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠
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Puis ils s’adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون )
يلوم بعضهم بعضا في منع المساكين حقوقهم